Мажич, в прошлом профессиональный судья, работает в российском судейском корпусе с лета прошлого года.
- Это самая тяжелая задача для арбитров, судейского департамента. Причем любой страны, не только России. Все наши судьи стараются быть последовательными. Мы работаем над этими моментами очень много. Не буду отрицать, иногда эпизоды трактуются по-разному, но мы работаем над тем, чтобы таких ситуаций было как можно меньше, - передает слова Мажича "Матч ТВ".
На данный момент лидером чемпионата России является "Краснодар", набравший в 11-ти матчах 27 очков. Следом идут "Локомотив" и "Зенит". В зоне прямого вылета из РПЛ находятся "Оренбург" и "Ахмат", набравшие в новом сезоне семь и шесть очков соответственно.
Мажич: единые трактовки - самая тяжелая задача для арбитров
Милорад Мажич, занимающий должность главы департамента судейства и инспектирования РФС, высказался о трактовках арбитров.
Фото: сайт РФС