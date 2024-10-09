"Сначала было сложно, но это нормально, когда ты приезжаешь в новую для себя страну. Но сейчас я счастлив здесь и всем доволен. Можно сказать, что адаптация в команде прошла успешно", - цитирует Кастаньо "РБ Спорт".
Колумбийский опорник Кевин Кастаньо перебрался в "Краснодар" из мексиканского "Крус Асуль" в январе текущего года. Трансфер полузащитника обошелся "горожанам" в 7.3 миллиона евро. На старте текущего сезона Кастаньо принял участие в 12-ти матчах "Краснодара" в чемпионате и Кубке России. На его счету 1+2 по системе гол+пас.
Полузащитник "Краснодара" Кастаньо: сначала было сложно, но сейчас я счастлив в России
Колумбийский полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо высказался о своей адаптации в России.
Фото: официальный сайт "Краснодара"