"Думаю, что у Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы. Доннарумма - опытный вратарь, который имеет за спиной много больших игр. В любом случае Матвею тяжело конкурировать с Доннаруммой. Но у Сафонова есть все шансы выиграть конкуренцию, тем более в последних матчах Доннарумма не выглядел прям хорошо", - сказал Головин.
В середине сентября Доннарумма получил травму бедра и выбыл на несколько матчей. Место в воротах парижан доверили российскому голкиперу Матвею Сафонову. Его дебют состоялся в матче Лиги чемпионов против испанской "Жироны" (1:0), "ПСЖ" одержал победу с минимальным счетом, а россиянин отыграл "на ноль". Сафонов выходил с первых минут в следующих двух встречах Лиги 1 против "Реймса" (1:1) и "Рена" (3:1).
После трех игр Матвей вернулся на скамейку запасных, Доннарумма вернулся к роли первого номера с грубых ошибок, допущенных в матче Лиги чемпионов с лондонским "Арсеналом". В первом пропущенном мяче итальянец плохо сыграл на выходе, во втором голе он махнул руками мимо летящего мяча, запустив его в ворота. В следующей игре, которая прошла 6 октября в рамках чемпионата Франции, Доннарумма снова занял место в воротах. "Пари Сен-Жермен" сыграл вничью с "Ниццей" 1:1.
Источник: "Чемпионат"
Головин: у Сафонова реакция чуть быстрее, чем у Доннаруммы
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал, чем Матвей Сафонов как вратарь лучше, чем Джанлуиджи Доннарумма. Оба голкипера выступают за "ПСЖ".
Фото: ФК "ПСЖ"