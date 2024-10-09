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Полузащитник "Краснодара" Кастаньо высказался о будущем Джона Кордобы

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Полузащитник "Краснодара" Кевин Кастаньо высказался о Джоне Кордобе.
Фото: ФК "Краснодар"
"Поговорить с Кордобой о контракте? Если честно, я ничего не знаю об этом, мы не общаемся с Джоном на этот счёт. Это будет его решение. Уверен, он сделает наилучший выбор", - цитирует Кастаньо "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба провел за "Краснодар" во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 14 миллионов евро, контракт форварда с южанами истекает по окончании текущего сезона.

После 11-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 27 набранных очков.

Краснодар Кевин Кастаньо Джон Кордоба
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