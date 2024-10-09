Сообщается, что 23-летний защитник, который летом был отдан до конца сезона в аренду австрийскому клубу ЛАСК, после травмы крестообразных связок колена очень тяжело набирает форму в составе своей новой команды. В текущем сезоне португалец лишь в двух матчах принял участие.
Напомним, что футболист получил эту травму в июне 2023 года, находясь в расположении сборной Португалии.
Контракт между Томашем Таварешем и московским "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 2 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: "Спартак" летом расстанется с защитником Томашем Таварешем
По информации СМИ, московский "Спартак" в летнее трансферное окно 2025 года расстанется с защитником Томашем Таварешем.
Фото: ФК "Спартак"