Сообщается, что одной из главных причин отказа клубов РПЛ от подписания предложенного игрока стал его возраст - ему в июне исполнилось 29 лет. В то же время допускается возвращение к его кандидатуре на усиление составе в случае поддержания нападающем своей результативности на должном уровне.
Алекс Арсе с февраля 2024 года выступает за эквадорский клуб "ЛДУ Кито". В его составе форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" и ЦСКА летом отказались покупать форварда сборной Парагвая Алекса Арсе за 6 млн евро
По информации СМИ, московские "Спартак" и ЦСКА летом отказались покупать форварда сборной Парагвая и эквадорского клуба "ЛДУ Кито" Алекса Арсе за 6 млн евро.
Фото: IMAGO