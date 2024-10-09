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Metaratings: "Спартак" и ЦСКА летом отказались покупать форварда сборной Парагвая Алекса Арсе за 6 млн евро

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По информации СМИ, московские "Спартак" и ЦСКА летом отказались покупать форварда сборной Парагвая и эквадорского клуба "ЛДУ Кито" Алекса Арсе за 6 млн евро.
Фото: IMAGO
Сообщается, что одной из главных причин отказа клубов РПЛ от подписания предложенного игрока стал его возраст - ему в июне исполнилось 29 лет. В то же время допускается возвращение к его кандидатуре на усиление составе в случае поддержания нападающем своей результативности на должном уровне.

Алекс Арсе с февраля 2024 года выступает за эквадорский клуб "ЛДУ Кито". В его составе форвард принял участие в 37 матчах, в которых забил 26 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 4 млн евро.

Источник: Metaratings

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