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Нобоа: уровень футбола в России упал - сейчас нет футболистов из Франции, Испании и Италии

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Чемпион России по футболу в составе "Рубина" и "Зенита" Кристиан Нобоа поделился своим мнением о текущем уровне российского футбола.
Фото: IMAGO
"Уровень российского футбола упал. Потому что иностранцев не так много, как раньше. В прошлом были футболисты из Франции, Испании и Италии, а сейчас этого нет. Сейчас в Россию приезжает очень много молодых иностранцев. Поэтому уровень в России упал. Дай бог, чтобы ситуация изменилась, и всё было как раньше. Чтобы сборные и клубы играли на международной арене, как раньше", - приводит слова Нобоа "Чемпионат".

В начале 2022 года ФИФА и УЕФА в связи с началом проведения на территории Украины специальной военной операции ввели санкции против российского футбола: сборным всех уровней и клубам из России было отказано в допуске к международным соревнованиям (чемпионаты мира и Европы, еврокубки и др.). Кроме того, ФИФА позволил иностранным футболистам, которые выступали в российских клубах, приостановить действие контракта и сменить команду.

Кристиан Нобоа - эквадорский футболист, который в 2007-2023 гг. выступал за различные клубы Российской Премьер-Лиги. В сезонах 2008, 2009, 2018/19 он становился чемпионом России.

Кристиан Нобоа
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