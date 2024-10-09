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Хомуха: Батраков через 2 сезона уедет заграницу, если будет демонстрировать уровень

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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением насчет того, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков был признан лучшим футболистом сентября в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков — самый молодой из футболистов, которые демонстрируют не по годам такую яркую игру. Я соглашусь с выбором его лучшим футболистом месяца. Если он будет демонстрировать уровень на протяжение двух сезонов, то Батраков уедет заграницу", - приводит слова Хомухи Legalbet.

Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив" на позиции атакующего полузащитника. 19-летний воспитанник "железнодорожников" в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

Дмитрий Хомуха Алексей Батраков Локомотив РПЛ Чемпионат России ПЛ
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