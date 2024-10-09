"Батраков — самый молодой из футболистов, которые демонстрируют не по годам такую яркую игру. Я соглашусь с выбором его лучшим футболистом месяца. Если он будет демонстрировать уровень на протяжение двух сезонов, то Батраков уедет заграницу", - приводит слова Хомухи Legalbet.
Алексей Батраков выступает за московский "Локомотив" на позиции атакующего полузащитника. 19-летний воспитанник "железнодорожников" в текущем сезоне принял участие в 14 матчах, в которых забил 7 голов и отдал 6 голевых передач. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.
Хомуха: Батраков через 2 сезона уедет заграницу, если будет демонстрировать уровень
Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился своим мнением насчет того, что полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков был признан лучшим футболистом сентября в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"