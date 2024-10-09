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Головин: не думал, что Дзюба в "Акроне" так быстро будет давать результат

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Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин поделился своими впечатлениями от текущего выступления нападающего Артёмы Дзюбы в РПЛ.
Фото: ФК "Акрон"
"Восхищает, что Дзюба в 36 лет продолжает отличаться голевыми действиями. Но я как будто бы ожидал этого. Было ожидаемо, что он найдёт себе команду, но не думал, что он так быстро будет давать результат. Видно, что он находился в хорошей форме и тренировался, а ничего не делал, находясь без команды", - приводит слова Головина "Чемпионат".

12 сентября Артём Дзюба, которому в августе исполнилось 36 лет, заключил однолетний контракт с тольяттинским "Акроном". С тех пор нападающий принял участие в 5 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи.

В текущем сезоне "Акрон", набрав в 11 матчах 12 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре он 18 октября дома сыграет с петербургским "Зенитом".

На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России тольяттинский клуб, набрав в 5 матчах 8 очков, занимает второе место в группе D. В следующем туре он 23 октября дома сыграет с казанским "Рубином".

Артем Дзюба Александр Головин Монако Сборная России Акрон
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