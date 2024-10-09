"Локомотив" хорошо выглядит в этом сезоне, но не думаю, что по итогам чемпионата команда займет первое место. Считаю, что чемпионом станет "Зенит". У петербуржцев очень стабильная игра и длинная скамейка, на дистанции "Зенит" стабильнее остальных команд. У сине?бело?голубых по ходу сезона меньше срывов", - приводит слова Наумова "Матч ТВ".
По итогам 11 тура в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/25 первое место занимает "Краснодар", который набрал 27 очков. Такое же количество очков набрал московский "Локомотив", но "железнодорожники" уступают "быкам" из-за поражения в очной встрече, состоявшейся в 7-м туре.
Третье место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", который отстаёт от дуэта лидеров на одно очко. Команда из Санкт-Петербурга выигрывала чемпионат России последние шесть сезонов.
"По ходу сезона меньше срывов". Николай Наумов считает, что "Зенит" станет чемпионом России 2024/25
Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов поделился своим мнением о том, кто станет чемпионом России по футболу по итогам сезона-2024/25.
Фото: ФК "Зенит"