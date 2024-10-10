"Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА", - приводит слова Сампата Sport24.
По состоянию на 19 сентября 2024 года сборная Шри-Ланки занимает 200 место в рейтинге ФИФА из 211. Сборная России, в свою очередь, располагается на 34 строчке.
В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Шри-Ланки в первом раунде по итогам двухматчевого противостояния уступила сборной Йемена с общим счётом 1:4 и потеряла шансы для попадания на мундиаль.
Команда Валерия Карпина свой последний товарищеский матч провела 5 сентября, когда обыграла сборную Вьетнама со счётом 3:0.
В Шри-Ланке согласны сыграть со сборной России только при одобрении ФИФА
Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: страница сборной Шри-Ланки в социальной сети