Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
АндорраНе начат
Латвия
19:00
Северная МакедонияНе начат
Гибралтар
21:45
Сан-МариноНе начат
Норвегия
21:45
СловенияНе начат
Израиль
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
АрменияНе начат
Финляндия
21:45
ИрландияНе начат
Англия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
КазахстанНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

В Шри-Ланке согласны сыграть со сборной России только при одобрении ФИФА

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Менеджер по коммуникациям департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки Судат Сампат ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча со сборной России.
Фото: страница сборной Шри-Ланки в социальной сети
"Если Россия отправит нам предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Шри-Ланка всегда готова играть в международных товарищеских матчах, но, чтобы играть с такой страной, как Россия, сначала нам нужно получить одобрение ФИФА", - приводит слова Сампата Sport24.

По состоянию на 19 сентября 2024 года сборная Шри-Ланки занимает 200 место в рейтинге ФИФА из 211. Сборная России, в свою очередь, располагается на 34 строчке.

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года сборная Шри-Ланки в первом раунде по итогам двухматчевого противостояния уступила сборной Йемена с общим счётом 1:4 и потеряла шансы для попадания на мундиаль.

Команда Валерия Карпина свой последний товарищеский матч провела 5 сентября, когда обыграла сборную Вьетнама со счётом 3:0.

Сборная России ФИФА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится