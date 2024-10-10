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Головин: России хочется пережить те эмоции, которые были на чемпионате мира в 2018 году
Полузащитник "Монако" и
сборной России
по футболу Александр Головин поделился своими воспоминаниями о чемпионате мира, который прошёл в 2018 году в России.
Фото: soccer.ru
"Сейчас у нас нет официальных матчей и те эмоции, которые были на чемпионате мира, хочется пережить не только мне, но и всей нашей стране. Это было очень круто! Бывают на что-то наткнёшься в социальных сетях, постоянно попадаются наши голы, как, например, гол в ворота сборной Хорватии на последних минутах матча. В любом случае, у меня где-то уже есть ощущение, что я уже как ветеран сборной", - приводит слова Головина
Metaratings
.
Чемпионат мира по футболу в 2018 году прошёл в России с 14 июня по 15 июля. Данный турнир стал 21-м по счёту в истории мундиалей, а Россия впервые приняла главное соревнование между национальными командами по футболу.
Сборная России
под руководством тренерского штаба во главе со Станиславом Черчесовым дошла до стадии 1/4 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии (2:2, пен. 3:4). Александр Головин, который на тот момент в возрасте 22 лет выступал за московский
ЦСКА
, принял участие в 4 матчах, в которых забил 1 гол.
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Александр Головин
Сборная России
Монако
Чемпионат Мира
Сегодня, 11:29
Опубликовал:
Дмитрий Карпов
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