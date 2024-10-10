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Слишкович: в "Оренбурге" есть игроки, которые заслуживают остаться в РПЛ, как и сам клуб этого заслуживает

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Владимир Слишкович, на этой неделе возглавивший "Оренбург", дал свой комментарий о предстоящих задачах своей команды.
Фото: ФК "Спартак"
Сегодня, 10 октября боснийский специалист, ранее тренировавший "Спартак", провел первую тренировку с "Оренбургом".

- Команда имеет качество, она молодая. Есть плюсы и минусы с молодым коллективом. Нужны старшие, которые взвалят проблемы на свою спину. Но я смотрю на ребят как на лучшую команду мира. Они мои игроки. Тут есть игроки, которые заслуживают остаться в РПЛ, как и сам клуб этого заслуживает, - цитирует Слишковича "Матч ТВ".

"Оренбург" в этом сезоне в 11-ти турах набрал семь баллов и располагается на предпоследней строчке в таблице РПЛ.

После паузы на матчи сборных "Оренбург" при своих болельщиках сыграет против "Крыльев Советов", матч пройдет 20 октября и начнется в 16:30 по столичному времени.

Владимир Слишкович Оренбург
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