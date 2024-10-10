- "Краснодар" в этом сезоне не удивляет. А "Локомотив" - сюрприз со знаком плюс. Команда много забивает и использует качества своих игроков. У них много перспективных футболистов с российским паспортом, которые набираются опыта. Молодцы. Здесь нечего добавить, - цитирует Семака "Чемпионат".
В текущем сезоне "Локомотив" провел 11 матчей и набрал 27 баллов, столичный клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице. Лидирует "Краснодар", а замыкает тройку петербургский "Зенит".
"Зенит" Сергея Семака 18 октября проведет встречу 12-го тура РПЛ с "Акроном", старт игры запланирован на 18:00 мск.
Наставник "Зенита" Семак: "Локомотив" - сюрприз со знаком плюс
Сергей Семак, наставник петербургского "Зенита", высказал свое мнение по поводу выступления "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ