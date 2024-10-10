- Без осечек "Краснодар" прошёл весь сентябрь. Поэтому Мурад Олегович заслуживает звание тренера месяца, - цитирует Генича официальный сайт РПЛ.
"Краснодар" в этом сезоне набрал 27 баллов и является лидером российского чемпионата. В сентябре "быки" провели три матча и одержали три победы.
Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станет столичный "Спартак", матч пройдет 19 октября и начнется в 16:30 мск.
Напомним, Мусаев возглавил "Краснодар" по ходу прошлого сезона и занял с клубом второе место в РПЛ.
Генич оценил работу главного тренера "Краснодара" Мусаева в сентябре
Футбольный комментатор Константин Генич высказался после признания наставника "Краснодара" Мурада Мусаева лучшим тренером по итогам прошлого месяца.
Фото: ФК "Краснодар"