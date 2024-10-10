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Генич оценил работу главного тренера "Краснодара" Мусаева в сентябре

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Футбольный комментатор Константин Генич высказался после признания наставника "Краснодара" Мурада Мусаева лучшим тренером по итогам прошлого месяца.
Фото: ФК "Краснодар"
- Без осечек "Краснодар" прошёл весь сентябрь. Поэтому Мурад Олегович заслуживает звание тренера месяца, - цитирует Генича официальный сайт РПЛ.

"Краснодар" в этом сезоне набрал 27 баллов и является лидером российского чемпионата. В сентябре "быки" провели три матча и одержали три победы.

Следующим соперником "Краснодара" в РПЛ станет столичный "Спартак", матч пройдет 19 октября и начнется в 16:30 мск.

Напомним, Мусаев возглавил "Краснодар" по ходу прошлого сезона и занял с клубом второе место в РПЛ.

Константин Генич Мурад Мусаев Краснодар
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