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Мусаев - о конкуренции с Гуарирапой: кто сильнее, тот и играет

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Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился своим мнением об игре своего партнёра по команде Сауля Гуарирапы.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет", - приводит слова Мусаева Legalbet.

Тамерлан Мусаев выступает за московский ЦСКА с января 2024 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего 16 появлений на поле, в которых он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Сауль Гуарирапа выступает за московский ЦСКА на правах аренды с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 6 появлений на поле и ни одного результативного действия.

Сауль Гуарирапа Мурад Мусаев ЦСКА
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