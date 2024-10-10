"Мне нравится Гуарирапа как нападающий. У него много очень сильных качеств. У нас с ним честная конкуренция — кто сильнее, тот и играет", - приводит слова Мусаева Legalbet.
Тамерлан Мусаев выступает за московский ЦСКА с января 2024 года. В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего 16 появлений на поле, в которых он забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.
Сауль Гуарирапа выступает за московский ЦСКА на правах аренды с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету 21-летнего форварда 6 появлений на поле и ни одного результативного действия.
Мусаев - о конкуренции с Гуарирапой: кто сильнее, тот и играет
Нападающий московского ЦСКА Тамерлан Мусаев поделился своим мнением об игре своего партнёра по команде Сауля Гуарирапы.
Фото: ПФК ЦСКА