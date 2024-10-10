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Нападающий "Краснодара" Кобнан: мы - реальный претендент на чемпионский титул РПЛ

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Мозес Кобнан, форвард "Краснодара", высказался о перспективах своей команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Краснодар"
- Я думаю, что "Краснодар" - реальный претендент на чемпионство в этом сезоне, я верю в свою команду. Мы идём от игры к игре. Думаю, всё возможно", - передает слова форварда "Краснодара" "РБ Спорт".

Кобнан стал футболистом "Краснодара" летом 2023 года, подписав контракт на 3,5 года. Сумма за его трансфер из словацкого клуба "Железиарне" составила 1 миллион евро.

"Краснодар" после 11-ти туров РПЛ занимает первое место в таблице, набрав 27 очков. "Локомотив", идущий вторым, отстает лишь по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров "Зенит", у которого 26 баллов.

В текущем сезоне Кобнан провел 10 матчей за "быков" в РПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Давид Кобнан Мозес Краснодар
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