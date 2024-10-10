"Спартак" за массовое скандирование кричалок в адрес "Зенита" во время матча с "Ростовом" оштрафован на 40 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".
Матч между московским "Спартаком" и "Ростовом" прошёл 5 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.
После 11 туров турнирную таблицу чемпионата России с 27-ю очками возглавляют "Краснодар" и московский "Локомотив".
КДК РФС наложил на "Спартак" штраф за кричалку болельщиков "Зенит - позор российского футбола"
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о наложении на "Спартак" штрафа за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"