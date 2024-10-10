Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
0 - 0 0 0
Андорра1 тайм
Латвия
0 - 0 0 0
Северная Македония1 тайм
Гибралтар
21:45
Сан-МариноНе начат
Норвегия
21:45
СловенияНе начат
Израиль
21:45
ФранцияНе начат
Фарерские острова
21:45
АрменияНе начат
Финляндия
21:45
ИрландияНе начат
Англия
21:45
ГрецияНе начат
Австрия
21:45
КазахстанНе начат
Италия
21:45
БельгияНе начат

КДК РФС наложил на "Спартак" штраф за кричалку болельщиков "Зенит - позор российского футбола"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о наложении на "Спартак" штрафа за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" за массовое скандирование кричалок в адрес "Зенита" во время матча с "Ростовом" оштрафован на 40 тысяч рублей", — передает слова Григорьянца "Матч ТВ".

Матч между московским "Спартаком" и "Ростовом" прошёл 5 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 3:0.

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата России с 27-ю очками возглавляют "Краснодар" и московский "Локомотив".

Артур Григорьянц КДК РФС КДК РФС Спартак Ростов Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 17
  • Нравится
  • -9
  • Не нравится