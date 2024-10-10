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Metaratings: ЦСКА и "Спартак" летом отказались от покупки хавбека "Ланса" Анжело Фюльжени за 6-7 млн евро

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По информации СМИ, московские команды ЦСКА и "Спартак" в последнее летнее трансферное окно отказались от покупки атакующего полузащитника "Ланса" Анжело Фюльжени за 6-7 млн евро.
Фото: IMAGO
Сообщается, что причиной для отказа от данного трансферного предложения для клубов РПЛ послужили высокие финансовые требования.

Анжело Фюльжени выступает за французский "Ланс" с января 2023 года. С этого времени французский футболист принял участие в 63 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет 7 млн евро.

Источник: Metaratings

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