Сообщается, что причиной для отказа от данного трансферного предложения для клубов РПЛ послужили высокие финансовые требования.
Анжело Фюльжени выступает за французский "Ланс" с января 2023 года. С этого времени французский футболист принял участие в 63 матчах, в которых забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего хавбека составляет 7 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: ЦСКА и "Спартак" летом отказались от покупки хавбека "Ланса" Анжело Фюльжени за 6-7 млн евро
По информации СМИ, московские команды ЦСКА и "Спартак" в последнее летнее трансферное окно отказались от покупки атакующего полузащитника "Ланса" Анжело Фюльжени за 6-7 млн евро.
Фото: IMAGO