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Семак: будем готовиться к зимнему окну. Все время нужно вносить коррективы

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, что в клубе начали подготовку к зимнему трансферному окну.
Фото: ФК "Зенит"
- Сейчас будем готовиться к зимнему окну. Этот процесс безостановочный и необратимый. Все время нужно вносить коррективы. Мы понимали и понимаем, какие у нас есть вопросы. Донесли их до руководства. Будем работать и смотреть.

По итогам 11 прошедших туров российской Премьер-лиги "Зенит" набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице. От лидирующего "Краснодара" команду Сергея Семака отделяет на данный момент одно очко. В текущем чемпионате России сине-бело-голубые одержали 8 побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей составляет +19 (23:4).

Источник: "Чемпионат"

Сергей Семак Зенит
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