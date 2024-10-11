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Экс-форвард ЦСКА Тошич: "Зенит" остается главным фаворитом на титул в РПЛ

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Экс-форвард ЦСКА и сборной Сербии Зоран Тошич считает "Зенит" главным фаворитом на золотые медали в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
- "Зенит" остаётся главным фаворитом. Мне кажется, что ЦСКА борется за чемпионство. Тот же "Краснодар" и "Локомотив" тоже в гонке, - передает слова экс-футболиста ЦСКА "РБ Спорт".

После 11-ти туров "Краснодар" имеет в своей копилке 27 очков и лидирует в таблице РПЛ. На втором месте располагается "Локомотив", который уступает "быкам" по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров "зенит", у которого 26 очков.

Тошич был игроком ЦСКА с 2010 по 2017 год. На его счету 241 матч за "армейский" клуб, в которых он забил 47 голов и сделал 41 голевую передачу.

Зоран Тошич Зенит ЦСКА
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