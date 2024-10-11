- Думаю, что в пятерке будут. Другие команды тоже борются за высокие места. Тут вопрос в том, насколько "Локомотив" сможет выдерживать конкуренцию на протяжении всего сезона. Это сложный процесс. В пятерке, повторюсь, однозначно будут. А там как сложится, - передает слова Тарханова "Матч ТВ".
"Железнодорожники" в текущем сезоне провели 11 матчей, одержали девять побед и потерпели два поражения. В активе столичной команды 27 баллов, "Локомотив" располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.
В рамках 12-го тура РПЛ "Локомотив" в гостях сыграет с "Химками", матч пройдет 19 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск.
Тарханов: "Локомотив" однозначно будет в пятерке, а там как сложится
Александр Тарханов, известный российский тренер, высказался о перспективах "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"