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Тарханов: "Локомотив" однозначно будет в пятерке, а там как сложится

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Александр Тарханов, известный российский тренер, высказался о перспективах "Локомотива" в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Думаю, что в пятерке будут. Другие команды тоже борются за высокие места. Тут вопрос в том, насколько "Локомотив" сможет выдерживать конкуренцию на протяжении всего сезона. Это сложный процесс. В пятерке, повторюсь, однозначно будут. А там как сложится, - передает слова Тарханова "Матч ТВ".

"Железнодорожники" в текущем сезоне провели 11 матчей, одержали девять побед и потерпели два поражения. В активе столичной команды 27 баллов, "Локомотив" располагается на второй строчке в турнирной таблице РПЛ.

В рамках 12-го тура РПЛ "Локомотив" в гостях сыграет с "Химками", матч пройдет 19 октября, старт игры запланирован на 16:30 мск.

Александр Тарханов Локомотив
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