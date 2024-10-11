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Защитник махачкалинского "Динамо" Пальцев: пока нет желания играть в "Зените"

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Валентин Пальцев, выступающий за махачкалинское "Динамо", рассказал, что у него нет желания продолжить карьеру в "Зените".
ФК "Динамо" Махачкала
- "Зенит"? Там и без меня достаточно людей. Я люблю конкуренцию. Если будет какой-то сдвиг в голове, то пойду и докажу, что я могу там играть. Но пока такого желания нет. В остальных клубах – есть, - передает слова 23-летнего Пальцева "СЭ".

Пальцев в текущем сезоне РПЛ появлялся на поле в десяти матчах, но не отметился голевыми действиями. Его команда набрала 11 баллов в 11 матчах и располагается на десятой строчке в РПЛ.

В следующем туре махачкалинский клуб дома примет ЦСКА, игра состоится 19 октября, старт матча - в 19:00 мск.

Валентин Пальцев Динамо Мх Зенит
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