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Агент полузащитника "Динамо" Чавеса сообщил о восстановлении футболиста после травмы

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Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"
"Луис готов играть, если тренер решит поставить его в состав", - цитирует агента "Чемпионат".

В текущем сезоне Луис Чавес провел за московское "Динамо" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. После 11-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 20 набранных очков.

Динамо Луис Чавес
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