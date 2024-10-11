"Луис готов играть, если тренер решит поставить его в состав", - цитирует агента "Чемпионат".
В текущем сезоне Луис Чавес провел за московское "Динамо" во всех турнирах 8 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. После 11-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 20 набранных очков.
Агент полузащитника "Динамо" Чавеса сообщил о восстановлении футболиста после травмы
Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"