"Почему никого не возглавил раньше? Это анализ, мой личный подход. С одной командой, с которой я общался, не сошлись амбиции. Знаете, это впервые в моей карьере, когда я говорил больше "нет", чем "да". Это не значит, что я прав во всех решениях, но я так вижу и анализирую", - цитирует Слишковича "Матч ТВ".
В апреле этого года руководство московского "Спартака" отправило в отставку с поста главного тренера Гильермо Абаскаля, временно исполняющим обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович. По окончании сезона-2023/2024 босниец покинул красно-белый клуб.
Напомним, что ранее "Оренбург" уволил с поста главного тренера Давида Деограсию, который возглавлял уральцев с лета 2023 года. Новым главным тренером был назначен Владимир Слишкович. После 11-ти сыгранных туров оренбуржцы располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 7 очков.
Слишкович: после успешного сезона в "Спартаке" впервые говорил клубам говорил больше "нет", чем "да"
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович заявил, что отказал нескольким российским клубам.
Фото: ФК "Спартак"