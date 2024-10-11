"Если по-честному говорить, качество, наверное, упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных футболистов", - приводит "РБ Спорт" слова Глебова.
По итогам 11 сыгранных туров российской Премьер-лиги "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков. Лидируют в чемпионате России "Краснодар" и московский "Локомотив", в активе которых по 27 баллов. На одно очко меньше у петербургского "Зенита", который замыкает на данный момент топ-3.
Капитан "Ростова" Глебов: качество РПЛ упало
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов оценил уровень российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"