Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Эстония
3 - 1 3 1
АзербайджанЗавершен
Босния и Герцеговина
0 - 2 0 2
Германия1 тайм
Чехия
1 - 0 1 0
Албания1 тайм
Словакия
1 - 2 1 2
Швеция1 тайм
Украина
0 - 0 0 0
Грузия1 тайм
Венгрия
1 - 0 1 0
Нидерланды1 тайм
Турция
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Исландия
0 - 2 0 2
Уэльс1 тайм

Капитан "Ростова" Глебов: качество РПЛ упало

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов оценил уровень российской Премьер-лиги.
Фото: ФК "Ростов"
"Если по-честному говорить, качество, наверное, упало, прибавилось очень много молодых футболистов. Осталось мало опытных футболистов", - приводит "РБ Спорт" слова Глебова.

По итогам 11 сыгранных туров российской Премьер-лиги "Ростов" занимает девятое место в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 12 очков. Лидируют в чемпионате России "Краснодар" и московский "Локомотив", в активе которых по 27 баллов. На одно очко меньше у петербургского "Зенита", который замыкает на данный момент топ-3.

Данил Глебов Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится