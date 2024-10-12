Встреча 11-го тура РПЛ прошла на прошлой неделе и завершилась уверенной победой красно-белых со счетом 3:0.
- 0:3 - сильно больно и не по делу? У нас в последних играх много где не по делу было, но есть результат. Факт в том, что уже ничего не вернуть, надо улучшать ситуацию, - передает слова игрока "Ростова" "РБ Спорт".
24-летний Глебов является футболистом "Ростова" с 2019 года. За это время опорный полузащитник выходил на поле в 183 матчах, забил 12 голов и сделал 16 результативных передач. Контракт Глебова с "Ростовом" действует до 30 июня 2028 года.
В этом сезоне Глебов сыграл в 11 матчах и забил один гол. Его клуб располагается на девятой строчке в таблице с 12 очками в активе.
Капитан "Ростова" Глебов: уже ничего не вернуть, надо улучшать ситуацию
Капитан "Ростова" Данил Глебов высказался о поражении от "Спартака" в минувшем туре РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"