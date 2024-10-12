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Мор: международная пауза пойдет на пользу "Зениту", а "Краснодару" - нет

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По мнению бывшего игрока "Спартака" Эдуарда Мора, пауза на матчи сборных пойдет на пользу петербургскому "Зениту".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Пауза на сборные в большей степени пойдёт на пользу "Зениту". Эта пауза была им нужна, потому что в последнее время команда с трудом набирала очки. У них не так много футболистов уезжают в сборные. Не на пользу эта пауза "Краснодару". В команде большое количество футболистов уезжают в сборные в Южную Америку, - цитирует Мора "Чемпионат".

Напомним, в сентябре "Краснодар" при своих болельщиках одержал победу над "Зенитом" и возглавил таблицу РПЛ. После 11-ти туров в активе "быков" 27 баллов и первая строчка в таблице. У "Зенита" на одно очко меньше, клуб с берегов Невы располагается на третьей позиции в РПЛ.

19 октября "Краснодар" отправится в гости к "Спартаку" на матч 12-го тура РПЛ, игра начнется в 16:30 мск. "Зенит" днем ранее встретится в Самаре против "Акрона", матч начнется в 18:00 мск.

Зенит Краснодар Эдуард Мор
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