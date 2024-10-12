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Титов: у "Спартака" есть зависимость от Барко

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Егор Титов, в прошлом футболист "Спартака" и сборной России, высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"
- Так называемая баркозависимость у "Спартака", конечно, есть, в том плане, что этот футболист умеет разгонять атаки. Он маленький, быстрый, великолепно оснащен технически, - передает слова Титова "РБ Спорт".

Барко пополнил состав красно-белых минувшим летом, перейдя из "Ривер Плейт" за 14 миллионов евро. Аргентинский атакующий полузащитник провел за "Спартак" 13 матчей, записал на свой счет шесть голов и четыре ассиста на партнеров. Контракт Барко с красно-белыми рассчитан до 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро.

"Спартак" с 19 баллами занимает шестую строчку в таблице РПЛ. 19 октября красно-белые дома примут "Краснодар", встреча начнется в 16:30 мск.

Егор Титов Эсекьель Барко Спартак
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