- Так называемая баркозависимость у "Спартака", конечно, есть, в том плане, что этот футболист умеет разгонять атаки. Он маленький, быстрый, великолепно оснащен технически, - передает слова Титова "РБ Спорт".
Барко пополнил состав красно-белых минувшим летом, перейдя из "Ривер Плейт" за 14 миллионов евро. Аргентинский атакующий полузащитник провел за "Спартак" 13 матчей, записал на свой счет шесть голов и четыре ассиста на партнеров. Контракт Барко с красно-белыми рассчитан до 2027 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 12 миллионов евро.
"Спартак" с 19 баллами занимает шестую строчку в таблице РПЛ. 19 октября красно-белые дома примут "Краснодар", встреча начнется в 16:30 мск.
Титов: у "Спартака" есть зависимость от Барко
Егор Титов, в прошлом футболист "Спартака" и сборной России, высказался о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко.
Фото: ФК "Спартак"