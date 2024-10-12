- Могу сказать, что меня приятно удивил "Локомотив". Они набрали много очков и идут высоко в турнирной таблице. Не так важно, сколько российских или иностранных игроков на поле. Самое главное, что хорошо играют. Это важно для болельщиков, - цитирует Семина "Чемпионат".
"Локомотив" идет на второй строчке в таблице РПЛ, имея одинаковое количество очков с "Краснодаром". В тройку также входит петербургский "Зенит", у которого на один балл меньше.
Напомним, "Локомотив" перед международной паузой дома обыграл "Крылья Советов" с минимальным счетом 1:0. 19 октября команда Михаила Галактионова встретится в гостях с "Химками", начало встречи - в 16:30 по столичному времени.
Сёмин: "Локомотив" в этом сезоне приятно удивил
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о результатах "железнодорожников" в нынешнем сезоне российского чемпионата.
Фото: Официальный сайт РПЛ