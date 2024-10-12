- Шестое место - не то, что ждут болельщики. "Спартак" должен быть выше. Но если рассматривать игру, то внушает оптимизм. Да, шестое место, но не такой большой отрыв от команд выше. Позитива больше, чем негатива, - передает слова Мора "Чемпионат".
В последнем матче перед международной паузой "Спартак" дома разгромил "Ростов", забив в ворота соперника три безответных мяча. В активе команды Деяна Станковича 19 баллов, клуб располагается на шестой позиции в таблице чемпионата.
19 октября красно-белые при своих болельщиках сыграют с "Краснодаром", начало матча запланировано на 16:30 мск.
Мор: шестое место - не то, что ждут болельщики. "Спартак" должен быть выше
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о выступлении столичной команды в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ