Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
12:00
ЧерноморецНе начат
Урал
16:00
ТюменьНе начат
Торпедо
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Родина
20:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
КосовоНе начат
Хорватия
19:00
ШотландияНе начат
Болгария
19:00
ЛюксембургНе начат
Сербия
21:45
ШвейцарияНе начат
Испания
21:45
ДанияНе начат
Польша
21:45
ПортугалияНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Беларусь
21:45
Северная ИрландияНе начат

Мор: шестое место - не то, что ждут болельщики. "Спартак" должен быть выше

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о выступлении столичной команды в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Шестое место - не то, что ждут болельщики. "Спартак" должен быть выше. Но если рассматривать игру, то внушает оптимизм. Да, шестое место, но не такой большой отрыв от команд выше. Позитива больше, чем негатива, - передает слова Мора "Чемпионат".

В последнем матче перед международной паузой "Спартак" дома разгромил "Ростов", забив в ворота соперника три безответных мяча. В активе команды Деяна Станковича 19 баллов, клуб располагается на шестой позиции в таблице чемпионата.

19 октября красно-белые при своих болельщиках сыграют с "Краснодаром", начало матча запланировано на 16:30 мск.

Эдуард Мор Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится