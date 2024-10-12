Появлялась информация о том, что московский клуб ведёт переговоры о продлении контракта с Тикнизяном.
- Наир – очень квалифицированный и профессиональный игрок. Он играет результативно, показывает себя не только когда появляется в стартовом составе, но и когда выходит на замену и, как правило, усиливает игру. При этом у него есть лидерские качества, - передает слова Бышовца "РБ Спорт".
25-летний Никнизян является игроком "железнодорожников" с 2021 года. В общей сложности левый защитник провел за "Локомотив" 103 матча, забил 16 голов и сделал 16 голевых передач на партнеров.
В текущем сезоне Наир принял участие в 14 встречах, забил два мяча и трижды ассистировал партнерам.
Бышовец: Тикнизян - очень квалифицированный и профессиональный игрок
Экс-наставника "Локомотива" Анатолий Бышовец высказался о защитнике столичной команды Наире Тикнизяне.
Фото: ФК "Локомотив"