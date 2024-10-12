- "Динамо" в этом сезоне будет не выше третьего места. Какой-то безвольной командой они выглядят. Личку, конечно, трогать не надо, но дело в психологии. Нет там такого стержня, который позволял бы команде выгрызать победы, - передает слова Заварзина "Матч ТВ".
"Динамо" перед международной паузой провело встречу с ЦСКА и уступил на своем поле со счетом 1:2. В следующем туре бело-голубые в Казани встретятся с "Рубином", матч пройдет 20 октября, старт запланирован на 19:00 мск.
На данный момент в активе "Динамо" 20 очков, команда Марцела Лички располагается на пятом месте в таблице РПЛ.
Заварзин: "Динамо" в этом сезоне будет не выше третьего места
Юрий Заварзин, ранее занимавший должность генерального директора "Динамо", высказался о выступлении бело-голубых в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ