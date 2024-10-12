- Сейчас нужно зарекомендовать себя в России. Насчет Европы будем решать совместно с семьей, скоро у меня родится четвертый ребенок. Я единолично не принимаю решения, будем собирать совет и обсуждать предложение, если оно будет.
Откажусь ли от предложения, если семье будет некомфортно? Да. Нет ничего важнее семьи, - цитирует Воробьева "Матч ТВ".
Воробьев стал игроком "Локомотива" 10 июня 2024 года, подписав контракт до 2027 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за "Локомотив" 14 матчей во всех соревнованиях, забил пять голов и трижды ассистировал партнерам. Трансферная стоимость Воробьева оценивается в три миллиона евро.
"Локомотив" имеет в своей копилке 27 баллов и идет на втором месте в таблице РПЛ.
Форвард "Локомотива" Воробьев: откажусь от предложения из Европы, если семье будет некомфортно переезжать
Дмитрий Воробьев, форвард столичного "Локомотива", ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"