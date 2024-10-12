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Форвард "Локомотива" Воробьев: откажусь от предложения из Европы, если семье будет некомфортно переезжать

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Дмитрий Воробьев, форвард столичного "Локомотива", ответил на вопрос о возможном переходе в зарубежный клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
- Сейчас нужно зарекомендовать себя в России. Насчет Европы будем решать совместно с семьей, скоро у меня родится четвертый ребенок. Я единолично не принимаю решения, будем собирать совет и обсуждать предложение, если оно будет.

Откажусь ли от предложения, если семье будет некомфортно? Да. Нет ничего важнее семьи, - цитирует Воробьева "Матч ТВ".

Воробьев стал игроком "Локомотива" 10 июня 2024 года, подписав контракт до 2027 года. В текущем сезоне 26-летний нападающий провел за "Локомотив" 14 матчей во всех соревнованиях, забил пять голов и трижды ассистировал партнерам. Трансферная стоимость Воробьева оценивается в три миллиона евро.

"Локомотив" имеет в своей копилке 27 баллов и идет на втором месте в таблице РПЛ.

Дмитрий Воробьев Локомотив
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