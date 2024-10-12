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Дивеев: мечтаю сыграть в топовом европейском чемпионате. В Италии или Франции мне было бы комфортно

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивееев признался, что мечтает поиграть в Европе.
Фото: ПФК ЦСКА
"У меня есть мечта сыграть в топовом европейском чемпионате, в топ-5 лигах, как и у любого другого игрока. Думаю, что в Италии или Франции мне было бы играть комфортно", - цитирует Дивеева "СЭ".

Игорь Дивеев, играющий на позиции центрального защитника, является воспитанником Академии "Уфы". Цвета московского ЦСКА игрок защищает с лета 2019 года. Действующий контракт 25-летнего футболиста рассчитан до конца июня 2028 года. Transfermarkt оценивает россиянина в 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Дивеев провел за "армейцев" 14 матчей в РПЛ и Кубке России и отличился пятью забитыми голами.

Игорь Дивеев ЦСКА
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