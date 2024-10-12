"Из коллег-нападающих в РПЛ кто самый сильный? Надо отдать должное Джону Кордобе. Он топчик! У него есть все: "физика", скорость, удар - все, что нужно нападающему. Европейский уровень", - цитирует Воробьева "Матч ТВ".
Джон Кордоба, играющий на позиции центрфорварда, выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий сборной Колумбии провел за краснодарскую команду 7 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Также он принял участие в 4 играх Кубка России, но не отметился в них результативными действиями.
Форвард "Локомотива" Воробьев - о Кордобе: он топчик! Европейский уровень
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев оценил игру форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"