Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Уфа
0 - 3 0 3
ЧерноморецЗавершен
Урал
16:00
ТюменьНе начат
Торпедо
17:00
СоколНе начат
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
Родина
20:00
ЕнисейНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
16:00
КосовоНе начат
Хорватия
19:00
ШотландияНе начат
Болгария
19:00
ЛюксембургНе начат
Сербия
21:45
ШвейцарияНе начат
Испания
21:45
ДанияНе начат
Польша
21:45
ПортугалияНе начат
Кипр
21:45
РумынияНе начат
Беларусь
21:45
Северная ИрландияНе начат

Форвард "Локомотива" Воробьев - о Кордобе: он топчик! Европейский уровень

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Локомотива" Дмитрий Воробьев оценил игру форварда "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Из коллег-нападающих в РПЛ кто самый сильный? Надо отдать должное Джону Кордобе. Он топчик! У него есть все: "физика", скорость, удар - все, что нужно нападающему. Европейский уровень", - цитирует Воробьева "Матч ТВ".

Джон Кордоба, играющий на позиции центрфорварда, выступает за "Краснодар" с лета 2021 года. В текущем сезоне 31-летний нападающий сборной Колумбии провел за краснодарскую команду 7 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи. Также он принял участие в 4 играх Кубка России, но не отметился в них результативными действиями.

Дмитрий Воробьев Джон Кордоба Локомотив Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится