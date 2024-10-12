"Краснодар" и "Локомотив" были на подъёме, поэтому пауза на матчи сборных не нужна. А тем командам, которые хотят перезапуститься, что-то обновить и наиграть новую схему, пауза поможет. К примеру, "Пари НН" нужна пауза, ведь у них новый тренер. Как мне кажется, в руководстве ошиблись с Иличем.
Наверное, "Зениту" нужен был этот перерыв, потому что у команды что-то разладилось. У футболистов не горят глаза, и они как-то расслабились", - цитирует Наумова "Чемпионат".
Напомним, что РФС не смог найти соперника для сборной России на октябрьский сбор, поэтому национальная команда провела открытую тренировку для болельщиков и футболисты отправились в расположение клубов. Сообщалось, что в ноябре подопечные Валерия Карпина могут сыграть с Сирией и Брунеем.
После 11-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 27-ю набранными очками в своем активе, на второй строчке располагается московский "Локомотив" с таким же количеством набранных очков.
Команда Сергея Семака замыкает тройку лидеров и отстает от "быков" на одно очко. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести лет.
Наумов: "Зениту" нужен был этот перерыв на матчи сборных, потому что у команды что-то разладилось
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"