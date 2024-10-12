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Бышовец - о зарплатах футболистов: я намного богаче. Проблема не в количестве денег, а в распоряжении ими

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Футбольный тренер Анатолий Бышовец сравнил зарплаты бывших игроков и современных футболистов.
Фото: ФК "Локомотив"
"Зарплаты в то время, когда я играл, несмотря на то, что сначала это был любительский футбол и лишь затем профессиональный, были достаточно хорошими. Но проблема не в количестве денег, а в том, как ими распоряжаться. Я намного богаче, чем сегодняшние футболисты. Потому что мои потребности и потребности моей семьи дают мне основание чувствовать себя обеспеченным человеком", - приводит слова Бышовца "РБ Спорт".

Анатолию Бышовцу 78 лет. Играя в футбол, выступал на позиции центрального нападающего. Всю свою карьеру игрока уроженец Киева провёл киевском "Динамо", за который в 1963-1973 гг. сыграл 161 матчей, забил 55 голов и отдал 6 голевых передач.

Будучи главным тренером, Бышовец трудился в сборных СССР, СНГ, России, Южной Кореи, а также в таких клубах, как московское "Динамо", петербургский "Зенит", донецкий "Шахтёр", португальский "Маритиму", московский "Локомотив" и др.

Анатолий Бышовец
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