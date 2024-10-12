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Дивеев - о Пьяниче на тренировках ЦСКА: уровень виден сразу

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о пребывании в клубе боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока Миралем Пьянич что-то в игре не советовал. Чем он отличается на тренировках от других игроков? Уровень виден сразу: обработка мяча, видение поля, открывание под мяч. Его слова о матче со сборной России не обсуждали, не разговаривали об этом. У меня никаких вопросов к нему не возникало, когда он пришел к нам, у других - не знаю", - приводит слова Дивеева ТАСС.

Миралем Пьянич на правах свободного агента пополнил состав московского ЦСКА 26 сентября. С тех пор экс-игрок "Ювентуса" и "Барселоны" дважды появлялся на поле, выходя во втором тайме на замену. Результативными действиями боснийский футболист пока не отметился. Контракт между клубом и 34-летним игроком заключён по схеме "1+1".

ЦСКА за 11 туров в текущем сезоне набрал 20 очков и на данный момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

Миралем Пьянич ЦСКА Игорь Дивеев
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