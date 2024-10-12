"В "Локомотиве" комфортная ситуация для Галактионова, который ранее работал с молодежной сборной России. Игра команды ориентирована на определенные возможности игроков, которые предполагают скорости и активные действия в атаке. Поэтому, ориентир на молодых футболистов и воспитанников логичен. И это приносит результат", - приводит слова Бышовца "РБ Спорт".
Московский "Локомотив" за 11 туров набрал 27 очков (в результате 9 побед и 2 поражений), которые позволяют команде на данный момент занимать второе место в турнирной таблице чемпионата России. А за 5 туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России "железнодорожники" набрали 15 очков (в результате 5 побед), благодаря чему команда гарантировала себе первое место в группе В.
Михаил Галактионов занимает пост главного тренера московского "Локомотива" с ноября 2022 года. Ранее специалист возглавлял молодёжную сборную России (в основном, он работал с поколением футболистов 1998 и 1999 годов рождения).
Анатолий Бышовец считает логичным ориентир "Локомотива" на молодых футболистов и воспитанников
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец дал свою оценку работе главного тренера московского "Локомотива" Михаила Галактионова в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"