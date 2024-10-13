Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
14:00
СочиНе начат
Чайка
17:00
КАМАЗНе начат
Алания
17:00
БалтикаНе начат
Ротор
17:00
СКА-ХабаровскНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
16:00
СловенияНе начат
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

Первый тренер Соболева: у Саши есть прогресс, все у него будет хорошо

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Александр Горбунов, первый тренер форварда "Зенита" Александра Соболева, высказался об игре своего воспитанника.
Фото: ФК "Зенит"
"Видим, что у Саши есть прогресс. Потихоньку набирает физическую форму, лучше готов сейчас. Успевает в прессинге, хорошо играет в отборе. Он не только два гола забил с "Войводиной", но и какие голевые передачи сделал! Видно, что и с ребятами хорошо общается. Всё будет у него хорошо. Но это дело Семака, сколько времени давать играть Саше. К каждой игре готовятся и подбирают состав отдельно", - цитирует Горбунова "Чемпионат".

Вчера, 12-го октября, петербургский "Зенит" одержал победу над сербской "Войводиной" со счетом 4:1, Александр Соболев записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Напомним, что нападающий перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.

Всего форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.

В 12-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который занимает 8-е место с 12-ю набранными очками. Петербуржцы обеспечили для себя выход в плей-офф Кубка России, заняв первое место в квартете D, в котором также играют тольяттинский "Акрон", казанский "Рубин" и воронежский "Факел".

Александр Соболев Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится