"Видим, что у Саши есть прогресс. Потихоньку набирает физическую форму, лучше готов сейчас. Успевает в прессинге, хорошо играет в отборе. Он не только два гола забил с "Войводиной", но и какие голевые передачи сделал! Видно, что и с ребятами хорошо общается. Всё будет у него хорошо. Но это дело Семака, сколько времени давать играть Саше. К каждой игре готовятся и подбирают состав отдельно", - цитирует Горбунова "Чемпионат".
Вчера, 12-го октября, петербургский "Зенит" одержал победу над сербской "Войводиной" со счетом 4:1, Александр Соболев записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Напомним, что нападающий перешел в петербургский клуб из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года.
Всего форвард провел за петербуржцев во всех турнирах 6 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 7,5 миллионов евро. После 11-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками.
В 12-м туре чемпионата России сине-бело-голубые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном", который занимает 8-е место с 12-ю набранными очками. Петербуржцы обеспечили для себя выход в плей-офф Кубка России, заняв первое место в квартете D, в котором также играют тольяттинский "Акрон", казанский "Рубин" и воронежский "Факел".
Первый тренер Соболева: у Саши есть прогресс, все у него будет хорошо
Александр Горбунов, первый тренер форварда "Зенита" Александра Соболева, высказался об игре своего воспитанника.
Фото: ФК "Зенит"