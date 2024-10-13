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Зарема - о "Спартаке": закончить на шестом месте – лучший повод отдохнуть всем!

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказалась о результатах красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"
"Почему "Спартак" в длительную паузу на сборную не провёл ни одного товарищеского матча? Например, с бакинским клубом было бы проще простого организовать товарищеский матч. Или с клубом из Казахстана. Станкович опять улетел в Италию, не смогли оставить его в Москве? Или просто сами руководители также уехали, а клуб снова бесхозный? Закончить на шестом месте – лучший повод отдохнуть всем!", - цитирует Салихову Metaratings.

Вчера, 12-го октября, петербургский "Зенит" провел товарищеский матч с сербской "Войводиной" и одержал победу со счетом 4:1. Красно-белые в октябрьскую международную паузу не провели ни одной товарищеской встречи.

После 11-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 19 набранных очков. Лидирует в турнирной таблице "Краснодар", имеющий в своем активе 27 набранных очков. В 12-м туре чемпионата России красно-белые примут на своем поле "быков".

Напомним, что московский "Спартак" гарантировал для себя выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, где встретится с "Ростовом". Деян Станкович возглавил красно-белых этим летом, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".

Зарема Салихова Спартак
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