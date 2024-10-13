"Думаю, в этом сезоне ЦСКА поборется за тройку, до чемпионства им еще нужно дорасти. По составу это команда на тройку, на мой взгляд. Есть хорошие игроки, тренер, который вроде как хорошо с ними ладит. Посмотрим, как команда будет играть после паузы. Какой-то оптимизм у меня есть. Что касается борьбы за первое место, то в этом сезоне точно нет", - заявил Пономарев.
Московский ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице после 11-ти проведенных матчей. На счету подопечных Марко Николича 20 набранных очков. Отставание от "Зенита", занимающего 3-е место, составляет 6 очков, от возглавляющих чемпионскую гонку "Краснодара" и "Локомотива" - 7.
В рамках 12-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет против махачкалинского "Динамо". Игра состоится в субботу, 19-го октября. В минувшем туре "армейцы" переиграли московское "Динамо" (2:1) с победным голом форварда Тамерлана Мусаева на 88-й минуте.
Источник: "РБ Спорт"
Пономарев: до чемпионства ЦСКА еще нужно дорасти. Посмотрим, как они будут играть после паузы
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт ЦСКА