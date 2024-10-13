Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Алания
0 - 2 0 2
Балтика2 тайм
Ротор
1 - 1 1 1
СКА-Хабаровск2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 1 0 1
СловенияЗавершен
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

Пономарев: до чемпионства ЦСКА еще нужно дорасти. Посмотрим, как они будут играть после паузы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев оценил шансы ЦСКА на чемпионство в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт ЦСКА
"Думаю, в этом сезоне ЦСКА поборется за тройку, до чемпионства им еще нужно дорасти. По составу это команда на тройку, на мой взгляд. Есть хорошие игроки, тренер, который вроде как хорошо с ними ладит. Посмотрим, как команда будет играть после паузы. Какой-то оптимизм у меня есть. Что касается борьбы за первое место, то в этом сезоне точно нет", - заявил Пономарев.

Московский ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице после 11-ти проведенных матчей. На счету подопечных Марко Николича 20 набранных очков. Отставание от "Зенита", занимающего 3-е место, составляет 6 очков, от возглавляющих чемпионскую гонку "Краснодара" и "Локомотива" - 7.

В рамках 12-го тура чемпионата России ЦСКА сыграет против махачкалинского "Динамо". Игра состоится в субботу, 19-го октября. В минувшем туре "армейцы" переиграли московское "Динамо" (2:1) с победным голом форварда Тамерлана Мусаева на 88-й минуте.

Источник: "РБ Спорт"

Владимир Пономарев ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится