"В "Динамо" же в защите играют представители своих сборных. И такие ляпы делают. Не знаю даже, может, взять специального тренера по работе с защитниками? Ведь если решить проблему сзади, все сразу наладится. "Динамо" свои голы всегда забьет, с созданием моментов трудностей нет. Но в обороне… Очень странно", - заявил Терехин.
После 11-ти туров московское "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Марцела Лички 20 набранных очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Локомотива" составляет 7 очков. На счету центрального защитника "Динамо" Роберто Фернандеса 1 матч за олимпийскую сборную Парагвая. Его соотечественник Фабиан Бальбуэна провел 41 матч в составе основной сборной Парагвая.
В активе двух других центральных защитников бело-голубых также есть матчи за национальные команды своих стран. Николас Маричаль провел 2 матча за сборную Уругвая, а на счету Милана Майсторовича 19 игр в составе молодежных сборных Сербии разных возрастов.
Источник: "Евро-футбол"
Терехин: у "Динамо" в защите играют представители своих сборных и такие ляпы делают. Очень странно
Экс-форвард "Динамо" Олег Терехин раскритиковал игру бело-голубых в обороне в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"