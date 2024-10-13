Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
СочиЗавершен
Чайка
0 - 0 0 0
КАМАЗ2 тайм
Алания
0 - 2 0 2
Балтика2 тайм
Ротор
1 - 1 1 1
СКА-Хабаровск2 тайм

Лига Наций УЕФА

Новости
Казахстан
0 - 1 0 1
СловенияЗавершен
Лихтенштейн
19:00
ГибралтарНе начат
Мальта
19:00
МолдоваНе начат
Финляндия
19:00
АнглияНе начат
Армения
19:00
Северная МакедонияНе начат
Австрия
21:45
НорвегияНе начат
Греция
21:45
ИрландияНе начат
Фарерские острова
21:45
ЛатвияНе начат

Терехин: у "Динамо" в защите играют представители своих сборных и такие ляпы делают. Очень странно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-форвард "Динамо" Олег Терехин раскритиковал игру бело-голубых в обороне в текущем сезоне.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"В "Динамо" же в защите играют представители своих сборных. И такие ляпы делают. Не знаю даже, может, взять специального тренера по работе с защитниками? Ведь если решить проблему сзади, все сразу наладится. "Динамо" свои голы всегда забьет, с созданием моментов трудностей нет. Но в обороне… Очень странно", - заявил Терехин.

После 11-ти туров московское "Динамо" занимает 5-е место в турнирной таблице. В активе подопечных Марцела Лички 20 набранных очков. Отставание от лидирующих "Краснодара" и "Локомотива" составляет 7 очков. На счету центрального защитника "Динамо" Роберто Фернандеса 1 матч за олимпийскую сборную Парагвая. Его соотечественник Фабиан Бальбуэна провел 41 матч в составе основной сборной Парагвая.

В активе двух других центральных защитников бело-голубых также есть матчи за национальные команды своих стран. Николас Маричаль провел 2 матча за сборную Уругвая, а на счету Милана Майсторовича 19 игр в составе молодежных сборных Сербии разных возрастов.

Источник: "Евро-футбол"

Олег Терехин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится