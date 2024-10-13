- Учитывая последний месяц, оценю треть сезона для "Ростова" — плохо. Мы говорим про результат. "Ростов" сейчас 8-й или 9-й в таблице. За этот отрезок мы проиграли "Акрону" и "Спартаку", неудачно сыграли с Махачкалой и "Краснодаром". То есть, если брать месяц, то мы везде потеряли очки. Как тут можно говорить про хорошее? Плохо!
По итогам 11 сыгранных туров "Ростов" набрал 12 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги. Безвыишрышная серия команды Валерия Карпина в чемпионате России составляет на данный момент четыре матча. Ростовчане одержали всего три победы, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений в текущем розыгрыше первенства страны.
Хорен Байрамян, играющий на позиции атакующего полузащитника, выступает за "Ростов" с лета 2019 года. Хавбек принял участие в 8 играх РПЛ и не отличился результативными действиями.
Источник: Sport24
Полузащитник "Ростова" Байрамян: плохо оценю треть сезона для "Ростова"
Хавбек "Ростова" Хорен Байрамян оценил результаты команды в этом сезоне.
Фото: ФК "Ростов"