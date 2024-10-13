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Гафин - о будущем Лички: в "Динамо" не склонны к импульсивным решениям

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Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин заявил, что в команде доверяют главному тренеру Марцелу Личке.
Фото: ФК "Динамо"
"Доверие к Личке? Марцел - наш главный тренер. А как вы знаете, мы не склонны к импульсивным решениям", - приводит слова Гафина Sport24.

Марцел Личка возглавил московское "Динамо" летом прошлого года. По итогам прошлого сезона столичная команда завоевала бронзовые медали чемпионата России, до последнего тура претендовав на чемпионство.

В текущем сезоне бело-голубые набрали 20 очков в 11 турах и занимают пятую строчку в турнирной таблице.

Дмитрий Гафин Марцел Личка Динамо
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