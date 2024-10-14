- Я не ищу работу сейчас. Если будут предложения, рассмотрю, но не скучаю по работе. Принимаю ситуацию, которая есть. Был ряд переговоров, которые не пришли к сотрудничеству, и я живу повседневной жизнью.
Напомним, Магомед Адиев возглавил "Ахмат" 5 апреля. 1 сентября грозненцы официально объявили о том, что договорились с Адиевым о расторжении трудового договора по соглашению сторон.
В текущем сезоне под руководством 47-летнего специалиста "Ахмат" провел 7 туров, в которых не одержал ни одной победы, пять раз сыграл вничью и потерпел два поражения.
Источник: "Чемпионат"
Бывший главный тренер "Ахмата" Адиев: я не ищу работу сейчас
Экс-наставник грозненского "Ахмата" Магомед Адиев признался, что не скучает по работе.
Фото: ФК "Ахмат"