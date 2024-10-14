"Это заслуга тренеров и всех людей, которые со мной работали и продолжают работать. Благодаря им я расту на футбольном поле. Случилось ли что-то в жизни, что могло повлиять на меня? У меня 2,5 года назад появилась невеста. С этого момента у меня началось движение вверх: от "КАМАЗа" до махачкалинского "Динамо". Может она нагадала что-то, кому-то сверху сказала чего", - цитирует Пальцева "СЭ".
Валентин Пальцев перешел в махачкалинское "Динамо" из КАМАЗа в летнее трансферное окно за 280 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провел за махачкалинцев во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 1,2 миллионов евро. В сентябре защитник дебютировал за сборную России, сыграв в товарищеском матче с Вьетнамом (3:0).
После 11-ти сыгранных туров махачкалинское "Динамо" располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеет в своем активе 11 набранных очков. В следующем туре "Динамо" примет на своем поле московский ЦСКА.
Пальцев - об успехах в карьере: может невеста нагадала что-то, кому-то сверху сказала чего
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев высказался о своей успешной игре.
Фото: "Динамо" Махачкала