"Были, конечно, небольшие сомнения, как разрешится ситуация в клубе. Но всё равно оставалась надежда, что всё будет хорошо. Причин увольнять Игоря Витальевича не было. Не знаю даже, откуда такие слухи пошли. Рад, что всё закончилось так, как закончилось", - цитирует Дмитриева "Чемпионат".
Напомним, после поражения самарских "Крыльев Советов" от московского "Локомотива" в 11-м туре Российской Премьер Лиги, в СМИ появилась информация, что главный тренер самарцев Игорь Осинькин может быть отправлен в отставку, а его место займет Сергей Игнашевич.
Губернатор Самарской области провел встречу с представителями клуба и объявил, что Игорь Осинькин продолжит работать в "Крыльях Советов". После 11-ти сыгранных туров самарцы располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 11 набранных очков.
Дмитриев: причин увольнять Осинькина из "Крыльев Советов" не было. Не знаю даже, откуда такие слухи пошли
Нападающий "Крыльев Советов" Игорь Дмитриев высказался о ситуации с Игорем Осинькиным.
Фото: ФК "Крылья Советов"