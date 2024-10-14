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Дивеев: думаю, Пьянич еще покажет всем, какой он мастер

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о полузащитнике Миралеме Пьяниче.
Фото: ПФК ЦСКА
"Пьянич — профессионал, видно его уровень, чувствуется видение поля. Не просто так он играл в "Ювентусе", "Барселоне", "Роме". Не растерял ли он свои качества? Нет. Думаю, Пьянич еще покажет всем, какой он мастер", - цитирует Дивеева "РБ Спорт".

Миралем Пьянич перешел в московский ЦСКА в сентябре на правах свободного агента и подписал контракт по схеме "1+1". Босниец провел за московский клуб во всех турнирах два матча и не отметился результативными действиями. Ранее полузащитник выступал за "Ювентус", "Рому" и каталонскую "Барселону".

После 11-ти сыгранных туров команда Марко Николича располагается на 4-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет в своем активе 20 набранных очков. В следующем туре ЦСКА сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".

ЦСКА Игорь Дивеев Миралем Пьянич
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